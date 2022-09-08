مصر تسجل أول حالة مصابة بـ “جدري القرود”

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس سجلت مصر أول حالة مصابة بـ “جدري القرود” لمواطن مصري حاصل على الإقامة في إحدى الدول الأوربية.

وقالت وزارة الصحة والسكان المصرية – في بيان لها الليلة -: إنه في إطار المتابعة المستمرة للوضع الوبائي، فقد ثبتت إيجابية المواطن المصري للإصابة بفيروس “جدري القرود”، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في إحدى المستشفيات المخصصة للعزل.

وأكدت أن المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقًا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العالمية.

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