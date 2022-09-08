بريطانيا تدين الهجوم الإلكتروني الإيراني على ألبانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس أعربت المملكة المتحدة أمس عن إدانتها لإيران لتنفيذها هجوماً إلكترونياً استهدف الحكومة الألبانية، مما تسبب في إتلاف البيانات وعرقلة الخدمات الحكومية الأساسية.

وأكد وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في تصريحٍ له, أن المملكة المتحدة تساند ألبانيا التي تعد شريكًا وحليفًا لها في حلف الناتو, داعيًا إلى كشف الأفعال غير المقبولة التي ترتكبها إيران.

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