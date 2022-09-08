إيغالو: هدفنا الفوز أمام الزمالك لإسعاد الجماهير

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أبدى المحترف النيجيري بصفوف نادي الهلال، إيغالو، جاهزية فريقه لمواجهة الزمالك المصري في كأس سوبر لوسيل. وقال إيغالو، وفقًا لـ “الرياضية”:”الفوز هو هدفي وهدف الجمهور واللاعبين ورئيس النادي وإن شاء الله نحقق الفوز يوم الجمعة”. وأتم المحترف النيجيري بصفوف الهلال تصريحاته بقوله:”أشكر جماهير الهلال على الدعم المتواصل وسنحاول الفوز لإسعادهم”. ويلتقي الهلال نظيره الزمالك، مساء يوم (الجمعة) في كأس سوبر لوسيل.

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