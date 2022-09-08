︎ .

أفادت مصادر بأن رئيس مجلس إدارة نادي النصر، مسلي آل معمر، قد وجه طلبًا لرئيس لجنة الحكام، السويسري نافارو ومدير دائرة الحكام الأوزبكي فرهاد عبدلله بخصوص مباريات فريقه بدوري روشن. وأشارت المصادر وفقًا لـ “الرياضية”، إلى أن رئيس نادي النصر قد طالب باختيار حكام أجانب من النخبة وحكام كأس العالم لقيادة مباريات فريقه التي يطلب فيها طواقم تحكيم أجنبية في منافسات دوري روشن.

● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر “النصر” يطلب حكام نخبة لمبارياته في دوري روشن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.