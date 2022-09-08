قانوني رياضي يوضح كيف نجح الاتحاد في تعليق عقوبة حمدالله

︎ . المناطق_متابعات كشف رئيس لجنة الانضباط السابق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، أيمن الرفاعي ، كيف نجح الاتحاد في تعليق عقوبة اللاعب حمدالله. وقال الرفاعي خلال برنامج في المرمى على قناة العربية ، أن مركز التحكيم رفض قضية مشابهة منذ أسبوعين للهلال، والتساؤل الآن لماذا رفض طلب الهلال ووافق على طلب الاتحاد؟. وأضاف : ” محامي حمدالله تمسك بالدليل الذي استند عليه في لجنة الاحتراف، كما تمسك بأن الدليل الذي أخذ على اللاعب غير شرعي”. وأشار إلى أن هذا الأمر جعل لجنة التحكيم تعتقد أنه ربما يكون قرار لجنة الاحتراف بإيقاف حمدالله غير صحيح مما يتيح له الاستئناف على العقوبة نظرا لوجود قضية مشابهة في الفيفا. وكانت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين أصدرت عدة عقوبات على نادي الاتحاد على خلفية انتقال اللاعب المغربي إلى النادي قادما من النصر، وهي حرمان نادي الاتحاد من تسجيل لاعبين جدد لمدة فترة تسجيل واحدة اعتباراً من فترة التسجيل التالية وفرض غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال وإيقاف حامد البلوي المدير التنفيذي لكرة القدم بنادي الاتحاد لمدة 6 أشهر وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال ومشعل السعيد مدير الفريق الأول لكرة القدم لمدة 3 أشهر وعبدالرزاق حمدالله 4 أشهر وفرض غرامة مالية قدرها 300 ألف ريال. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source almnatiq





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