“الصحة العالمية”: انخفاض إصابات ووفيات كورونا عالميًا بنسبة 80%

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كشفت منظمة الصحة العالمية، عن انخفاض حالات الإصابات والوفيات بكوفيد 19 على مستوى العالم بنسبة 80%.

وقال مدير عام منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم في مؤتمر صحفي، إن الجائحة ما زالت تتطور ولم تنته بعد، لافتاً إلى أن المنظمة ستصدر إرشادات جديدة خلال أيّام تحدد الإجراءات الواجب على الحكومات اتخاذها للحد من انتشار العدوى والتعايش والتكيف مع تطوراتها.

وأشار إلى أن هناك اتجاهاً تنازلياً في الإصابات بجدري القرود في أوروبا، وبوتيرة أقل في الأمريكيتين، محذراً من أن هناك العديد من حالات الإصابة التي لا يتم الإبلاغ عنها بسبب خوف المصابين من الوصمة.

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Source almnatiq

