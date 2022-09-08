ما هي الإجراءات إذا تضمنت ورقة إجابة اختبار الطالب إساءة للدين والنبي ﷺ والصحابة رضي الله عنهم؟

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أصدرت وزارة التعليم الإصدار الأول من المذكرة التفسيرية والقواعد التنفيذية للائحة تقويم الطالب لعام 1444هـ، والتي تضمنت 19 قاعدة شملت من رياض الأطفال حتى المرحلة الثانوية.
وتناولت المذكرة القاعدة الرابعة عشر “الغش” والإجراءات المتخذة حال تضمنت ورقة إجابة الطالب في الاختبار إساءة إلى الدين والرسول ﷺ والصحابة الكرام.
وتكون الإجراءات إذا تضمنت ورقة إجابة الطالب إساءة إلى النبي ﷺ وصحابته الكرام أو قدحاً في الدين الإسلامي، كالتالي: التأكد من تضمن ورقة الإجابة تعريضاً، أو سباً أو قذفاً، أو إهانة بعرضها على اللجنة الإدارية ولجنة التوجيه الطلابي.
وبعد التأكد يلغى اختبار الطالب في تلك المادة أو المواد التي تضمنت ذلك ويعد راسباً في ذلك العام، ويحال أمره إلى القضاء الشرعي.
أما إذا تضمنت ورقة إجابة الطالب عبارات مسيئة غير ما ذكر في الحالة السابقة، فيحرر محضر بذلك ويستدعى ولي أمره ويبلغ بمضمونه، ويؤخذ عليه تعهد دون إلغاء اختباره، ويحوّل الطالب إلى لجنة التوجيه الطلابي لدراسة حالته إذا احتاج الأمر لذلك وفقًا لقواعد السلوك.
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Source almnatiq
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