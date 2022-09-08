بعد تقديم الرياض ملف ترشيح إكسبو 2030.. تعرف على الدول الداعمة والمدن المنافسة

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تتنافس المملكة مع 4 دول من أجل الفوز باستضافة معرض إكسبو الدولي 2030، الذي يمتد على مدار 6 أشهر يجذب خلالها ملايين الزوار حول العالم.

وتقدم وفد سعودي برئاسة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض فهد الرشيد، أمس (الأربعاء)، في العاصمة الفرنسية باريس بملف ترشيح المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030 بالرياض.

وكانت المملكة ممثلة في الهيئة الملكية لمدينة الرياض قد تقدمت بملف استضافة معرض إكسبو الدولي 2030 في الرياض في ديسمبر من العام الماضي، وذلك بعد شهرين من إعلان ولي العهد الأمير محمد بن سلمان عن تقدم المملكة لاستضافة الحدث العالمي.

منافسة قوية

وتخوض المملكة منافسة قوية مع 4 مدن تضم: “بوسان” كوريا الجنوبية، و”روما” إيطاليا، و”أوديسا” أوكرانيا، وموسكو” روسيا، لاستضافة هذا الحدث العالمي، حيث تمر بتقديم العروض 5 مراحل وستنتهي بالتصويت في نهاية عام 2023، ويمكّن المعرض الدول المضيفة والمشارِكة من استعراض أحدث التطورات في العلوم والتكنولوجيا، وأبرز ثقافاتها وتراثها، والتقدم المُحرز في القطاعات البيئية، والاجتماعية، والاقتصادية.

تأييد ودعم عالمي للرياض

ومنذ إعلان المملكة تقدمها لاستضافة معرض إكسبو الرياض 2030، وتتسارع الدول من أجل إعلان تأييدها طلب المملكة في استضافة الحدث العالمي، ومن هذه الدول: الإمارات، ومصر، والأردن، والجزائر، والسودان، وسيراليون، وجنوب السودان، والعراق، والمالديف، وتايلاند، والمغرب، والنرويج، وموريتانيا، واليونان، ومدغشقر، وجمهورية القمر المتحدة، وفرنسا، وإندونيسيا، وغينيا بيساو، وتركمانستان، وناميبيا، وتنزانيا، والجابون، وغامبيا، وجنوب السودان، وكوبا، وجمهورية الكونجو برازافيل، والكاميرون، والإكوادور، وكوبا، وتركيا، وأفريقيا الوسطى، وأرمينيا، وكينيا، وبوروندي، وأوغندا، ومدغشقر، وباكستان، وبوركينا فاسو، ونيجيريا، والنيجر، والصين.

وهناك عدة منظمات دولية أعلنت دعمها للملف السعودي وهي منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والكوميسا التي تضم 21 دولة أفريقية.

إكسبو.. منصة الإنجازات

وإكسبو هو معرض دولي يقام كل 5 سنوات، في بلدان مُختلفة حول العالم، بغرض استعراض الإنجازات في مجالات عدة، وبدأ حيث تقام معارض إكسبو منذ العام 1851، حيث يشكل أكبر منصة عالمية لتقديم أحدث الإنجازات والتقنيات، والترويج للتعاون الدولي في التنمية الاقتصادية والتجارة والفنون والثقافة، ونشر العلوم والتقنية.

ويستمر عمل المعرض على مدار 6 أشهر، يجذب خلالها ملايين الزوار؛ بهدف التعرف على الأجنحة والفعاليات المقامة داخل المعرض، والتي يتم تنظيمها من قبل ملايين المشاركين، الذين يتواجد بينهم الشركات والحكومات والمنظمات الدولية.

ويعد معرض إكسبو الدولي، ثالث أهم حدث عالمي بعد كل من بطولة كأس العالم لكرة القدم ودورة الألعاب الأولمبية من حيث الأثر الاقتصادي.



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Source akhbaar24

