“ريتشارليسون” يقود “توتنهام” للفوز بثنائية أمام “مارسيليا” (فيديو وصور)

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فاز فريق توتنهام الإنجليزي بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعته مساء يوم الأربعاء بنظيره الفرنسي أولمبيك مارسيليا ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا. وسجل هدفي توتنهام لاعبه ريتشارليسون في أول ظهور له بقميص الفريق بدوري أبطال أوروبا بالدقيقتين (76) و (81). وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (47) بطاقة حمراء للاعب أولمبيك مارسيليا شانسيل مبيمبا. ورفع توتنهام رصيده إلى النقطة 3 في وصافة المجموعة خلف سبورتينغ لشبونة البرتغالي المتصدر بفارق الأهداف، فيما يحتل أولمبيك مارسيليا المركز الثالث بدون أي نقاط. ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source akhbaar24





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