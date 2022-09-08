تدشين إعادة تأهيل قرية النفيّد التراثية برياض الخبراء

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المناطق_متابعات

دَشَّنَ أمير منطقة القصيم الأمير فيصل بن مشعل بن سعود، أمس (الأربعاء) المرحلة الأولى لإعادة تأهيل قرية النفيّد التراثية بمحافظة رياض الخبراء، بحضور مسؤولي المنطقة وهيئة التراث بالقصيم.

واستمع أمير القصيم إلى شرح موجز من المشرف على مبادرة ترميم القرية خالد الخضير الذي بيَّن أن الترميم في مرحلته الأولى بمبادرة من مجموعة الشيخ محمد الخضير، حيث تبلغ مساحة القرية 30 ألف متر2.

وأوضحَ مدير فرع هيئة التراث أن الهيئة قدمت الدعم الفني لترميم مبانٍ وواجهات ومساحات داخلية بالقرية إضافة إلى الدعم الاستشاري بالتعاون مع الأهالي والشركاء في القطاعين الحكومي والخاص.

وأشار إلى تسجيل القرية بنظام سجل التراث العمراني لدى الهيئة، حيث تضم 25 مبنى تراثيًّا، منها 7 مبانٍ رممت في المرحلة الأولى.

من جانبه، أشادَ أمير القصيم بالمبادرة للمحافظة على المباني التراثية المهمة لاستقبال الزوار وسياح التراث الثقافي، مؤكدًا أهميةَ إتمام جميع أعمال القرية التراثية وتشغيلها لاستقبال الزوَّار.

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Source almnatiq

