رئيسة مؤسسة قمرية الدولية للفنون التشكيلية: المرأة اليمنية قادرة على النجاح والتميز

قالت رئيسة مؤسسة قمرية الدولية للفنون وعضوة الرابطة العربية للفنون، الفنانة التشكيلية سحر اللوذعي، إن سنوات الحرب كان لها تأثير سلبي واضح على مظاهر الحياة كافة وعلى الفن التشكيلي خاصة، الامر الذي دفع العديد من الفنانين بالعزوف عن الانتاج الفني من اجل التركيز‮ ‬على‮ ‬الدخل‮ ‬المادي‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬واكدت اللوذعي في لقاء أجرته معها صحيفة ” الميثاق”، الى أن التقصير الذي يتعرض له الفنان والعمل الإبداعي في اليمن هو تقصير حكومي من المؤسسات الثقافية والفنية، مشيرة الى ان اكثر من يقوم بدعم الفنانين في اليمن هم الاعلاميين الذين هم انفسهم لايجدون الدعم الكافي،‮ ‬ومع‮ ‬ذلك‮ ‬تراهم‮ ‬سباقين‮ ‬لاحتواء‮ ‬انشطة‮ ‬الفنانين‮ ‬التشكيليين‮ ‬سواء‮ ‬داخل‮ ‬الوطن‮ ‬او‮ ‬خارجه‮ ‬ومحاولة‮ ‬تسليط‮ ‬الضوء‮ ‬على‮ ‬جهودهم‮ ‬بكل‮ ‬فخر‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬كما‮ ‬تحدثت‮ ‬الفنانة‮ ‬سحر‮ ‬اللوذعي‮ ‬عن‮ ‬مسيرتها‮ ‬الفنية‮ ‬والمعارض‮ ‬التي‮ ‬شاركت‮ ‬فيها‮ ‬بالإضافة‮ ‬الى‮ ‬عدد‮ ‬من‮ ‬القضايا‮ ‬تجدونها‮ ‬في‮ ‬الحوار‮ ‬التالي‮: ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‮* ‬بداية‮ ‬هل‮ ‬لكِ‮ ‬أن‮ ‬تعرفي‮ ‬القارئ‮ ‬من‮ ‬هي‮ ‬الفنانة‮ ‬التشكيلية‮ ‬سحر‮ ‬اللوذعي؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

– أولاً اهلاً وسهلاً بكم، انا فنانة تشكيلية ومنسقة معارض يمنية، حاصلة على بكالوريوس لغات انجليزي من صنعاء وماجستير فنون تشكيلية من نيويورك. ورئيسة مؤسسة قمرية الدولية للفنون وسفيرة ملتقى الفنانين العرب في القاهرة وعضوة في الرابطة العربية للفنون وأكاديمية بنسلفانيا للفنون. عملت في مجال الترجمة في نيويورك وكذلك كمساعدة بروفسور في مادة التصوير المائي في قسم الفنون الجميلة في جامعة بروكلن، نيويورك. ولدي نشاطات متعددة تصب جميعها في اهتمامي بالفنون من رسم وخط وتصوير وتصميم بالإضافة إلى اللغة الإنجليزية.

‮* ‬ماذا‮ ‬لو‮ ‬تحدثينا‮ ‬عن‮ ‬رحلتك‮ ‬مع‮ ‬الفن‮ ‬التشكيلي،‮ ‬كيف‮ ‬بدأت؟‮ ‬وكيف‮ ‬تقيمين‮ ‬الانجازات‮ ‬التي‮ ‬وصلت‮ ‬إليها‮ ‬الآن؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

– الفن جزء أساسي في حياتي منذ طفولتي صقلته بالتجارب والتعليم وخوض العديد من التجارب الفنية. بالإضافة أن لدي مشاركات في معارض جماعية محلية ودولية وبيناليهات في دول مختلفة، و4 معارض شخصية في اليمن وأمريكا وتركيا.

ولله الحمد حصدت شهائد تقديرية وميداليات ودروع في مجال الفن التشكيلي نتيجة مشاركتي في في عدد من المعارض والفوز في مسابقات فنية وتنسيق فعاليات وتقييم أعمال في مسابقات او انشطة فنيه بالاضافة الى تقديم بحوثات في مجال الفن التشكيلي كانت آخرها شهادة تقدير من حكومة نيويورك على انجازاتي في مجال الفن التشكيلي تم تكريمي من قبل عضوة مجلس الشيوخ نتاليا فرنانديز في ديسمبر 2021 وشهادة تكريم من الباشكان محمد ماضي عضو مجلس اسطنبول وشهادة تقدير من مؤسسة تجمع لون الورد الفني في تركيا في يونيو 2022م..

سعيدة‮ ‬وفخورة‮ ‬بما‮ ‬انجزته‮ ‬الى‮ ‬الآن‮ ‬خاصة‮ ‬كوني‮ ‬أم‮ ‬ولديَّ‮ ‬العديد‮ ‬من‮ ‬المسئوليات‮ ‬التي‮ ‬تأخذ‮ ‬من‮ ‬وقتي‮ ‬ولكن‮ ‬مازال‮ ‬في‮ ‬جعبتي‮ ‬الكثير‮ ‬من‮ ‬الاهداف‮ ‬التي‮ ‬تشمل‮ ‬وطن‮ ‬احمله‮ ‬على‮ ‬كفي‮ ‬في‮ ‬كل‮ ‬خطوة‮ ‬اقوم‮ ‬بها‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‮* ‬إلى‮ ‬أي‮ ‬مدرسة‮ ‬تشكيلية‮ ‬تنتمي‮ ‬سحر؟‮ ‬أم‮ ‬أنكِ‮ ‬تتفردين‮ ‬بلوحاتك‮ ‬بعيداً‮ ‬عن‮ ‬الانتماءات؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

– في الحقيقة خضت عدة تجارب فنيه لمدارس مختلفه منذ طفولتي، كان لديَّ الفضول لتجربة العديد من الأنماط وتأثرت بالمدرسة السريالية التي وجدتها تناسب مخيلتي الغزيرة واهتمامي بالقضايا النفسية والفلسفية، وحالياً أجد نفسي اكثر في المدرسة الواقعية الانطباعية مع لمسة تعبيرية والتي اعتبرها مساحتي الخاصة التي اعبر من خلالها عن مكنونات العمل بحرية دون التقيد بأي قوانين معينة وفي أعمالي الأخيرة، اضيف مزيجي الخاص من الفنون الزخرفية والكاليغرافي بالاضافة الى الكولاج عن طريق اضافة ورق الذهب والأقمشة التراثية والزجاج الملون للإشارة‮ ‬إلى‮ ‬فن‮ ‬القمريات‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‮* ‬في‮ ‬التشكيل‮ ‬لأبد‮ ‬من‮ ‬هيمنة‮ ‬لون‮ ‬على‮ ‬آخر،‮ ‬فما‮ ‬هي‮ ‬الألوان‮ ‬التي‮ ‬تهيمن‮ ‬على‮ ‬لوحاتك؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‮- ‬بالنسبة‮ ‬لي‮ ‬عادة‮ ‬اميل‮ ‬للألوان‮ ‬الدافئة‮ ‬خاصة‮ ‬الأحمر‮ ‬والذهبي‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‮* ‬يقلل‮ ‬البعض‮ ‬من‮ ‬بروز‮ ‬المرأة‮ ‬في‮ ‬المجالات‮ ‬الإبداعية،‮ ‬كيف‮ ‬تواجهين‮ ‬ذلك؟‮ ‬وهل‮ ‬وصلت‮ ‬الفنانة‮ ‬التشكيلية‮ ‬اليمنية‮ ‬إلى‮ ‬المكانة‮ ‬التي‮ ‬تليق‮ ‬بها؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

– اثبتت المرأة اليمنية انها قادرة على النجاح والتميز وعكس صورة مشرفة في العديد من المجالات سواء أكانت في اليمن أو خارجه. ولكن مقارنة بما تمتلكه المرأة اليمنية من امكانيات ابداعية في جميع المجالات إلا انها مازالت لم تحظ بالمكانة والدعم الكافي الذي تستحقه فهي‮ ‬تشق‮ ‬طريقها‮ ‬بصعوبة‮ ‬مع‮ ‬وجود‮ ‬العوائق‮ ‬المجتمعية‮ ‬والأسرية‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‮* ‬خلال‮ ‬مسيرتك‮ ‬الإبداعية،‮ ‬شاركتي‮ ‬في‮ ‬مجموعة‮ ‬من‮ ‬المعارض‮ ‬الجماعية‮ ‬والفردية،‮ ‬ما‮ ‬هو‮ ‬الإحساس‮ ‬الذي‮ ‬ينتابك‮ ‬وأنتِ‮ ‬تواكبين‮ ‬تذوق‮ ‬الجمهور‮ ‬لفنكِ؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

– احساس فخر واعتزاز بهويتي خاصة حينما امثل بلدي في المعارض سواء الفردية او الجماعية وكذلك المعارض التي اقوم بتنسيقها والتي اسعى من خلالها لابراز الجانب الحضاري والثقافي والفني المميز لليمن والذي لم يأخذ حقه بعد في الانتشار والتعريف.

‮* ‬هل‮ ‬حظيت‮ ‬لوحاتكِ‮ ‬بقراءات‮ ‬نقدية؟‮ ‬وماذا‮ ‬قيل‮ ‬عنها؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

– نعم وجدت الاهتمام من فنانين ونقاد في معارض في امريكا وخلال تحضيري للماجستير مثل الفنان العالمي ارتشي راند والفنان التشكيلي الامريكي ستيف مامفورد وغيرهم من الفنانين الذين درست على يدهم وكان لي شرف زيارتهم لمرسمي في نيويورك وتحليل اعمالي وتقديم نقد أكاديمي‮ ‬بناء‮. ‬واكثر‮ ‬ملاحظة‮ ‬كنت‮ ‬اسمعها‮ ‬أنني‮ ‬اركز‮ ‬على‮ ‬التفاصيل‮ ‬بشدة‮ ‬وملاحظات‮ ‬أخرى‮ ‬أثرت‮ ‬ثقافتي‮ ‬الفنية‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

وكذلك هناك القراءات التحليلية التي تتم من قبل الزائرين وعلى منصات السوشيال ميديا، وبشكل عام فإن التذوق الفني وقدرة الاشخاص على تحليل الأعمال وقراءتها بشكل شخصي أو أكاديمي بنّاء يختلف من شخص لآخر فالعمل التشكيلي أو النص البصري يجب أن يكون مفتوحا لكل التأويلات‮ ‬لذلك‮ ‬فأنا‮ ‬أحترم‮ ‬جميع‮ ‬الآراء‮ ‬وأخذها‮ ‬بعين‮ ‬الاعتبار‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‮* ‬عودة‮ ‬لما‮ ‬يواجهه‮ ‬الفنان‮ ‬والمبدع‮ ‬اليمني،‮ ‬برأيك‮ ‬كيف‮ ‬أثرت‮ ‬سنوات‮ ‬الحرب‮ ‬على‮ ‬مسيرته‮ ‬الإنتاجية‮ ‬وقدراته‮ ‬الإبداعية؟‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

– سنوات الحرب كان لها تأثير سلبي واضح على مظاهر الحياة كافة وعلى الفن التشكيلي خاصة. لأن الفن هو نتاج المحيط وخلاصة مشاعر وتفاعلات الفنان ، لذلك أخذ الفن التشكيلي اليمني بُعداً فلسفياً مختلفاً مع اختلاف هذا التناول من فنان لآخر بحسب خصوصية التجربة ورؤية الفنان‮ ‬الشخصية‮ ‬التي‮ ‬من‮ ‬خلالها‮ ‬يترجم‮ ‬الحرب‮ ‬وتأثيراته‮ ‬وانفعالاته‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

فتجد‮ ‬العديد‮ ‬من‮ ‬الأعمال‮ ‬التي‮ ‬يسبح‮ ‬من‮ ‬خلالها‮ ‬الفنان‮ ‬في‮ ‬فضاءات‮ ‬البحث‮ ‬عن‮ ‬الانتماء‮ ‬والبحث‮ ‬عن‮ ‬الحرية،‮ ‬وأعمال‮ ‬تسلط‮ ‬الضوء‮ ‬على‮ ‬الجوانب‮ ‬الجمالية‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬من‮ ‬تراث‮ ‬وحضارة‮ ‬ممزوج‮ ‬بأحلام‮ ‬وتطلعات‮ ‬مستقبلية‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

ولكن‮ ‬بالمقابل‮ ‬هناك‮ ‬العديد‮ ‬من‮ ‬الفنانين‮ ‬الذي‮ ‬بدأوا‮ ‬بالعزوف‮ ‬عن‮ ‬الانتاج‮ ‬الفني‮ ‬من‮ ‬اجل‮ ‬التركيز‮ ‬على‮ ‬الدخل‮ ‬المادي‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‮* ‬هناك‮ ‬تقصير‮ ‬إعلامي‮ ‬في‮ ‬ابراز‮ ‬ما‮ ‬يقوم‮ ‬به‮ ‬المبدعين،‮ ‬ما‮ ‬هي‮ ‬رسالتك،‮ ‬وماذا‮ ‬يحتاج‮ ‬المبدع‮ ‬اليمني‮ ‬ليبرز‮ ‬أكثر؟‮ ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

– التقصير ليس اعلامياً وانما تقصير حكومي من المؤسسات الثقافية والفنية. اكثر من يقوم بدعم الفنانين في اليمن هم الاعلاميين الذين هم أنفسهم لايجدون الدعم الكافي، ومع ذلك تراهم سباقين لاحتواء انشطة الفنانين التشكيليين سواء داخل الوطن أو خارجه ومحاولة تسليط الضوء‮ ‬على‮ ‬جهودهم‮ ‬بكل‮ ‬فخر‮ ‬هذا‮ ‬مالمسته‮ ‬من‮ ‬خلال‮ ‬تواصل‮ ‬العديد‮ ‬من‮ ‬الاعلاميين‮ ‬معي‮ ‬من‮ ‬صحف‮ ‬وقنوات‮ ‬في‮ ‬اليمن‮ ‬وخارجه‮. ‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

المبدع‮ ‬اليمني‮ ‬يحتاج‮ ‬الى‮ ‬التشجيع‮ ‬والى‮ ‬منصات‮ ‬احترافيه‮ ‬لتوجيهه‮ ‬وتقديم‮ ‬النقد‮ ‬البناء‮ ‬وعمل‮ ‬جسر‮ ‬تواصل‮ ‬بينه‮ ‬وبين‮ ‬العالم‮ ‬لعرض‮ ‬اعماله‮ ‬وبيعها‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬

‮* ‬كلمة‮ ‬أخيرة؟‬‬‬‬‬‬

– شكراً لكم ولكل من يهتم بإعلاء شأن الفن التشكيلي اليمني بعيداً عن السياسة والتعصب. سيكون هناك معرض قادم ضمن سلسلة مشروع قمرية للفنون تحت شعار ” فنك جوازك” والتي اسعى من خلالها الى تشجيع اكبر قدر ممكن من الفنانين اليمنيين من جميع المحافظات دون استثناء سأعلن‮ ‬عنها‮ ‬قريباً‮ ‬ان‮ ‬شاء‮ ‬الله‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬