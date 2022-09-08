محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي تشلسي الانكليزي أمس الأربعاء إقالة مدربه الالماني توماس توخل لسوء النتائج في مطلع الموسم الجديد بعد الإنفاق الكبير في سوق الانتقالات الصيفية. وجاء في بيان للنادي اللندني أنه «انفصل عن المدرب توماس توخل» في أعقاب الهزيمة أمام دينامو زغرب الكرواتي 1-صفر أمس الأول الثلاثاء في افتتاح دوري أبطال أوروبا.

كانت هذه تفاصيل خبر تشلسي يُقيل مدربه الألماني توخل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.