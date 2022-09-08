ثلاثية ريال مدريد تحبط مدرب سيلتك

محمد بن مسعود - الدمام - يشعر أنجيلوس بوستيكوجلو المدير الفني لنادي سيلتك، بالإحباط الشديد بعد الخسارة 0-3 أمام ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا.
وصمد سيلتك أمام ريال مدريد حتى الدقائق الأولى من الشوط الثاني، قبل أن تهتز شباكه 3 مرات في الدقائق 56 و60 و77.
وقال بوستيكوجلو في تصريحات عقب اللقاء «محبط من النتيجة، بعد أن قدم لاعبو فريقي، مستويات جيدة حتى الهدف الأول للضيوف».
وأبدى المدرب، أسفه لعدم استغلال الفرص التي لاحت لهم، لا سيما وأنه أمام فريق بهذا الحجم «يجب أن تكون أكثر فاعلية». ووجه المدرب بوستيكوجلو، الشكر للجماهير التي احتشدت في المدرجات لمؤازرة الفريق الاسكتلندي.
وأتم «لا توجد ذكرى أفضل من الاستقبال الذي وجدناه منهم بعد المباراة. هم يستحقون مشاهدة ناديهم ينافس أمام لاعبي ريال مدريد بشكل منتظم».
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