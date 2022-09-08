مانشستر يونايتد وأرسنال وروما مورينيو في الواجهة

محمد بن مسعود - الدمام - باريس – (أ ف ب):

تستهل أندية مانشستر يونايتد وأرسنال الانكليزيان وروما الايطالي بقيادة مدربه البرتغالي الشهير جوزيه مورينيو مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) مرشحة طبيعية للمنافسة على اللقب الذي يؤهل صاحبه للمشاركة في دور المجموعات من دوري ابطال اوروبا في الموسم التالي.

وتخوض فرق هذه المسابقة برنامجا مضغوطا حيث يتعين عليها إنهاء دور المجموعات في الثالث من نوفمبر اي قبل 17 يوما من انطلاق مونديال 2022 في 20 منه. وهذا يعني أن الفرق الثلاثة المرشحة ستعتمد على عمق تشكيلاتها بموازاة المحافظة على مواصلة التحدي على المراكز الاولى في الدوريين الانكليزي والايطالي.

وتقام المباراة النهائية ليوروبا ليغ على ملعب بوشكاش ارينا في بودابست عاصمة المجر في 31 مايو 2023.

وكان أينتراخت فرانكفورت الالماني حقق المفاجأة الموسم الماضي بتتويجه بلقب هذه المسابقة متغلبا على رينجرز الاسكتلندي بركلات الترجيح في مدينة إشبيلية الاسبانية بعد ان تخطى برشلونة في طريقه الى النهائي.

واللافت أن الفرق الفائزة باللقب في المواسم الاربعة الاخيرة بدأت مشوارها في الدوري الاوروبي ولم تنضم الى المسابقة بعد حلولها في المركز الثالث في دور المجموعات في دوري ابطال اوروبا. اما آخر ناد فائز باللقب أكمل مشواره القاري في الدوري الاوروبي قادما من دوري الابطال فكان أتلتيكو مدريد الاسباني عام 2018.

مجموعة سهلة

ومن غير المتوقع ان تواجه كتيبة الهولندي إريك تن هاغ مدرب مانشستر يونايتد الجديد أي صعوبة في تخطي هذا الدور لان القرعة اوقعت مانشستر يونايتد في مجموعة في متناوله الى جانب ريال سوسييداد الاسباني وشريف تيراسبول المولدافي وأومونيا نيقوسيا القبرصي.

ويستهل الشياطين الحمر المشوار على ملعب «اولد ترافورد» الخميس باستضافة ريال سوسييداد الذي يضم في صفوفه صانع ألعاب مانشستر سيتي السابق المخضرم دافيد سيلفا (36 عاما)، في حين خسر الفريق الباسكي جهود مهاجمه السويدي الدولي ألكسندر ايزاك الذي انضم الى صفوف نيوكاسل.

ومن المتوقع ان يلجأ تن هاغ الى إجراء تعديلات كبيرة على التشكيلة التي خاضت المباراة الاخيرة خلال الفوز على ارسنال في الدوري المحلي من خلال إراحة بعض اللاعبين ابرزهم المدافع الارجنتيني ليساندرو مارتينيس والظهير الايسر الهولندي تايريل مالاسيا، بالاضافة الى ترجيح مشاركة لاعب الوسط البرازيلي كازيميرو والنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو أساسيين.

وكان مانشستر يونايتد توج بطلا للدوري الاوروبي عام 2017 بقيادة مورينيو قبل ان يخسر نهائي نسخة عام 2021 امام فياريال الاسباني بركلات الترجيح.

اما ارسنال الذي حقق بداية جيدة في الدوري الانكليزي الممتاز من خلال فوزه بمبارياته الخمس الاولى قبل ان يتعرض لهزيمة اولى امام مانشستر يونايتد الاحد الماضي، فيلعب في مجموعة تضم ايندهوفن الهولندي وبودو/‏غليمت النروجي وزيوريخ السويسري.

بدوره بلغ ارسنال نهائي هذه المسابقة عام 2019 وخسر امام جاره تشلسي.

في المقابل، يأمل مورينيو في قيادة روما الى لقبه الثاني القاري تواليا بعد ان فاز معه بمسابقة كونفرنس ليغ في نسختها الاولى الموسم الماضي بفوزه على فينورد روتردام الهولندي 1-صفر في النهائي.

أما أبرز منافس لفريق العاصمة الايطالية في المجموعة فهو ريال بيتيس الاسباني بقيادة مدربه التشيلي مانويل بيليغريني، الى جانب لودوغوريتس البلغاري وايتش جاي كاي هلسنكي الفنلندي.

يذكر ان النسخ ال11 الاخيرة أحرزت لقبها اندية من إسبانيا وإنكلترا وألمانيا.

في المقابل، سيكون فياريال الاسباني الذي بلغ نصف نهائي دوري ابطال اوروبا الموسم الماضي، مرشحا قويا للتتويج بمسابقة كونفرنس ليغ وبدرجة أقل وست هام الانكليزي.