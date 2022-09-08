وظائف شاغرة بالهيئة العامة للمنافسة.. 5 متطلبات للتقديم

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة (GAC)، عبر موقع لينكدإن للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة في عدة مجالات؛ للعمل في الرياض، مع ملاحظة أن التقديم متاح للمواطنين فقط، وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

أخصائي أول مشتريات و عقود.

المؤهلات والخبرات ومتطلبات التقديم:

الشهادات العلمية: درجة بكالوريوس في إدارة الأعمال أو ما يعادلها خمسة سنوات خبرة في مجال المشتريات والعقود الحكومية (متطلب رئيسي) المعرفة بنظام المشتريات الحكومية ولوائحه التنفيذية والتعاميم ذات العلاقة. المعرفة بالتعليمات والتعاميم والقرارات والاجراءات المتعلقة بالمشتريات الحكومية. المعرفة والإلمام بإستخدام منصة اعتماد، منظومة شامل، أنظمة SAP لتخطيط موارد المؤسسة، والأنظمة الحكومية الأخرى المتعلقة بمهام العمل. القدرة على تطوير أساليب وإجراءات العمل في مجال المشتريات الحكومية.

طريقة ورابط التقديم:

أوضحت الهيئة العامة للمنافسة أن التقديم مُتاح عبر موقع ليكندإن للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 7 سبتمبر 2022م، ويمكن التقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

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Source almnatiq

