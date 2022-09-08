“متحدث الأمن البيئي”: 40 ألف ريال غرامة حرق الشجرة الواحدة داخل المحميات

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المناطق_متابعات

كشف المتحدث باسم القوات الخاصة للأمن البيئي العقيد عبدالرحمن العتيبي عن مخالفة بيئية تصل عقوبتها إلى 40 ألف ريال.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع “الإخبارية ” أن غرامة حرق الأشجار تصل إلى 20 ألف ريال، لكل شجرة يتم حرقها، و40 ألف ريال لكل شجرة في المحميات.

وأبان أن إشعال النار في غير الأماكن المخصصة لها تصل عقوبتها إلى الغرامة بمبلغ 3 آلاف ريال، و20 ألف ريال في المناطق المحمية.

وأضاف أن اللوائح التنفيذية لنظام البيئة تتضمن عقوبات مشددة، لخطورة مخالفة إشعال النار أو حرق الأشجار، والشجيرات على البيئة بشكل عام.

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Source almnatiq

