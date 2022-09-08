سياسي / البرلمان العربي يدينُ الهجومَ الإرهابي على نقطة أمنية في اليمن

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القاهرة 12 صفر 1444 هـ الموافق 8 سبتمبر 2022 م واس
دانَ البرلمانُ العربي الهجومَ الإرهابي لتنظيم القاعدة على موقع أمني في مديرية أحور بمحافظة أبيَن جنوب اليمن، الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من أفراد قوات الحزام الأمني.
وأكدَ فى بيان له أن هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية الجبانة لن تنالَ من قرار اليمنيين بالسير نحو استعادة الأمن والاستقرار على أراضيه ومواجهة ودحر الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، معرباً عن تضامنه ووقوفه التام مع اليمن.
ودعا البرلمانُ العربي المجتمعَ الدولي إلى تكثيف الجهود والتحرك العاجل لوضع حد لهذه التنظيمات ومواجهتها بشكل حثيث؛ من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه، مشيداً بجهود قوات الجيش اليمني وقوات مكافحة الإرهاب في مكافحة العناصر الإرهابية.
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01:21ت م
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www.spa.gov.sa/2382367
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Source spa.gov
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