البرلمان العربي يدينُ الهجومَ الإرهابي على نقطة أمنية في اليمن

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المناطق _واس

دانَ البرلمانُ العربي الهجومَ الإرهابي لتنظيم القاعدة على موقع أمني في مديرية أحور بمحافظة أبيَن جنوب اليمن، الذي أسفر عن وفاة وإصابة عدد من أفراد قوات الحزام الأمني.

وأكدَ فى بيان له أن هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية الجبانة لن تنالَ من قرار اليمنيين بالسير نحو استعادة الأمن والاستقرار على أراضيه ومواجهة ودحر الإرهاب بأشكاله وصوره كافة، معرباً عن تضامنه ووقوفه التام مع اليمن.

ودعا البرلمانُ العربي المجتمعَ الدولي إلى تكثيف الجهود والتحرك العاجل لوضع حد لهذه التنظيمات ومواجهتها بشكل حثيث؛ من أجل مكافحة الإرهاب والتطرف وتجفيف منابعه، مشيداً بجهود قوات الجيش اليمني وقوات مكافحة الإرهاب في مكافحة العناصر الإرهابية.

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Source almnatiq

