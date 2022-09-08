ضبط 3 أشخاص بحوزتهم مواد مخدرة ومسروقات في جدة

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ألقت دوريات الأمن بمحافظة جدة، القبض على مخالف لنظام الإقامة من الجنسية الفلسطينية ومواطنين بحوزتهم مواد مخدرة ومسروقات.

وبيّنت الشرطة أنه ضُبط بحوزة المتهمين على 128.5 جرام من مادة الشبو المخدِّر، ومادة الحشيش المخدِّر، و194 قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، و16 هاتفًا متنقلًا وجهاز حاسوب.

وأكدت أنه جرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وتمت إحالتهم إلى جهة الاختصاص.





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Source akhbaar24

