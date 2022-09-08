“وجهة مسار” تعلن أسماء الفائزين بمسابقة “صورة في حب مكة” (فيديو وصور)

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أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة مسار، بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون، عن الفائزين بالنسخة الأولى لمسابقة صورة في حب مكة للتصوير الفوتوغرافي.
وفاز بالمركز الأول الفنان سلطان العتيبي، وحصد جائزة مقدارها 30 ألف ريال، فيما توج بالمركز الثاني الفنان محمد الشريف وحصل على جائزة مقدارها 20 ألف ريال، أما المركز الثالث، فكان من نصيب الفنان حسن أحمد الذي فاز بجائزة مقدارها 10 آلاف ريال.
وشهدت مسابقة “في حب مكة” العديد من المشاركات من داخل وخارج المملكة، وصلت أكثر من 400 مشاركة، ضمن مسارات المسابقة الثلاثة؛ وهي مسار (المعالم والأماكن التاريخية) ومسار (الحياة في مكة) والمسار الثالث (الروحانيات).
وتوج الفائزون بالمراكز الثلاثة الأولى، بعد حصول صورهم على أكثر “الإعجابات” على موقع “تويتر” على حساب “وجهة مسار”.
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Source akhbaar24
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