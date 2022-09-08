علمت «دوت الخليج» أن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك تعتزم التعاقد مع شركة متخصصة لتوريد وتركيب مراوح رذاذ بالمنافذ البرية في 4 مناطق، وهي: «المنطقة الشرقية، ومنطقة تبوك، ومنطقة نجران، ومنطقة الجوف».

ومؤخرا جرى تطوير وتنفيذ تصميم رائد عالميا على المنافذ البرية الجديدة وتعديله بما يتناسب مع المنافذ الحالية في جميع أنحاء المملكة، وتشتمل مبادرات تطوير المنافذ على زيادة الطاقة الاستيعابية، وتسهيل الحركة، وإدخال تقنيات أمنية متطورة، مع تحسين بيئة العمل وتجربة المسافر باستخدام المواد المستدامة والفعالة من حيث التكلفة ومصادر الطاقة المتجددة.

مبادرات تطوير المنافذ

زيادة الطاقة الاستيعابية

* مسارات متعددة مع فصل سيارات الركاب عن الشاحنات.

* مصمم باعتبار التوسع المستقبلي في جميع مرافق المنفذ.

تسهيل الحركة

* الفسح السريع: اعتماد قاعدة 20/80: تفتيش 20% من المركبات والسماح لـ 80% بالمضي.

* مسارات سريعة للشاحنات التي تستخدم نظام فسح للتخليص المسبق.

* مسارات مخصصة للهلال الأحمر والدفاع المدني.

* مهبط للطائرات المروحية للإسعاف الجوي والاستخدامات الأخرى.

تقنيات أمنية متطورة

* منطقة للفحص الأولي مجهزة بمنظومة تقنيات حديثة لفحص 100% من المركبات مما يقلل التفتيش الثانوي والتدخل الشخصي.

* تحليل وإرسال البيانات في غضون ثوانٍ في مراكز تشغيل مشتركة.

تحسين بيئة العمل

* مساحات مكتبية مصممة لتوفير أعلى معايير الإنتاجية والراحة للموظفين الإداريين وتسهيلات لبيئة عمل مميزة.

تحسين تجربة المسافر

* فصل تام ما بين منطقة الركاب والشحن.

* صالات وصول ومغادرة للمسافرين تشمل محلات تجارية ومناطق لعب للأطفال ومناطق استراحة.

استخدام المحتوى المحلي والمستدام

* استخدام المواد المستدامة والفعالة من حيث التكلفة ومصادر الطاقة المتجددة.

* استخدام أكثر من 60% من المحتوى المحلي في مواد البناء والتشغيل لدعم الاقتصاد الوطني.