زيلينسكي يعلن استعادة مناطق من القوات الروسية في خاركيف

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_رويترز

تحدث الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأربعاء عن “أخبار سارة” من منطقة خاركيف شرقي كييف، قائلا إن قواته استعادت بعض المناطق من القوات الروسية.

وفي كلمة بالفيديو في المساء، وجه الشكر أيضا لقوات المدفعية الأوكرانية على ما قال إنها ضربات ناجحة للقوات الروسية في جنوب أوكرانيا.