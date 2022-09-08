أميرِ القصيم يُدَشِّنُ المرحلةَ الأولى لمشروع إعادة تأهيل قرية النفيّد التراثية بمحافظة رياض الخبراء

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

دَشَّنَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم مشروعَ المرحلة الأولى لإعادة تأهيل قرية النفيّد التراثية بمحافظة رياض الخبراء، بحضور وكيل إمارة منطقة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزَّان وأمين منطقة القصيم المهندس محمد المجلي والوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة منطقة القصيم عسم الرمضي ومدير فرع هيئة التراث بالقصيم إبراهيم المشيقح.

واطَّلَعَ سموُّ أميرِ القصيم على مكونات قرية النفيّد التراثية مستمعاً إلى شرح موجز من المشرف على مبادرة ترميم القرية خالد الخضير الذي بيَّن إن ترميم القرية التراثية في مرحلته الأولى بمبادرة من مجموعة الشيخ محمد الخضير، حيث تبلغ مساحة القرية 30 ألف متر مربع.

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وأوضحَ مدير فرع هيئة التراث بالمنطقة أن الهيئة عملت على تقديم الدعم الفني لترميم بعض المباني والواجهات والمساحات الداخلية للقرية وتقديم الدعم الاستشاري بالتعاون مع الأهالي والشركاء في القطاعين الحكومي والخاص، مشيراً إلى أنه تم تسجيل القرية بنظام سجل التراث العمراني لدى هيئة التراث، حيث تضم 25 مبنى تراثيًّا، منها سبعة مبانٍ تم ترميمها في المرحلة الأولى.

وأشادَ سموُّ أميرِ القصيم بمبادرة مجموعة الشيخ إبراهيم الخضير ودور هيئة التراث بالمنطقة، للمحافظة على هذه المباني التراثية التي تعدُّ أحد المواقع المهمة لاستقبال الزوار وسياح التراث الثقافي، مؤكدًا سموُْه أهميةَ استكمال الجهود لإتمام جميع أعمال القرية التراثية والتأكيد على تشغيلها واستقبال زوَّار وضيوف المنطقة.

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