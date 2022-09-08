أميرِ جازان يستقبلُ وزيرَ الاستثمار

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس

استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة – مساء اليوم- معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الذي يزور المنطقة حالياً.

وثمَّن سموُّه ما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن، وبما يتوافق مع النمو المتسارع للمنطقة, متمنياً لمعاليه التوفيق في زيارته للمنطقة.

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وجرى – خلال اللقاء- بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في المنطقة وأبرزها: إستراتجية الاستثمار ومستهدفات المنطقة و معالجة التحديات التي تُواجه رجال الأعمال في مشروعاتهم الاستثمارية بالمنطقة وتسهيل أعمالهم، والاطلاع على عدد من الموضوعات والقضايا الاستثمارية التي تتطلَّب دعم قطاع الاستثمار في قطاعات السياحة والزراعة والترفيه وقطاع الصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى لما تتميز به منطقة جازان من ميز نسبية نوعية ستُسهم في خلق وجهات استثمارية متعددة لرجال الأعمال على مستوى المملكة.

ونوَّه معالي المهندس الفالح بما تشهده منطقة جازان من تطور ونمو في مختلف المجالات،مؤكداً حرص الوزارة على خدمة الاستثمار والمستثمرين بالمنطقة.