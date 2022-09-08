محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
استقبلَ صاحبُ السموِّ الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، بحضور صاحبِ السموِّ الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة – مساء اليوم- معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، الذي يزور المنطقة حالياً.
وثمَّن سموُّه ما توليه القيادة الحكيمة -أيدها الله- من اهتمام وعناية بكل ما يخدم المواطن، وبما يتوافق مع النمو المتسارع للمنطقة, متمنياً لمعاليه التوفيق في زيارته للمنطقة.
أخبار قد تهمك
وجرى – خلال اللقاء- بحث العديد من الموضوعات المتعلقة بالاستثمار في المنطقة وأبرزها: إستراتجية الاستثمار ومستهدفات المنطقة و معالجة التحديات التي تُواجه رجال الأعمال في مشروعاتهم الاستثمارية بالمنطقة وتسهيل أعمالهم، والاطلاع على عدد من الموضوعات والقضايا الاستثمارية التي تتطلَّب دعم قطاع الاستثمار في قطاعات السياحة والزراعة والترفيه وقطاع الصناعة وغيرها من القطاعات الأخرى لما تتميز به منطقة جازان من ميز نسبية نوعية ستُسهم في خلق وجهات استثمارية متعددة لرجال الأعمال على مستوى المملكة.
ونوَّه معالي المهندس الفالح بما تشهده منطقة جازان من تطور ونمو في مختلف المجالات،مؤكداً حرص الوزارة على خدمة الاستثمار والمستثمرين بالمنطقة.
قد يهمك أيضاً :-
- عشرة قتلى على الأقل بانهيار مبنى في حلب
- ساعة ذكية تنقذ امرأة علقت في أحد أجهزة الجيم
- شمبانزي يرفض العودة لحديقة الحيوانات إلا بعد حصوله على سترة ودراجة!
- 16 قطعة أثرية مسروقة تعود من أمريكا إلى مصر
- ألمانيا تضع طائرة تحت تصرف هاري وميجان ماركل
كانت هذه تفاصيل خبر أميرِ جازان يستقبلُ وزيرَ الاستثمار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.