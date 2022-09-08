ساعة ذكية تنقذ امرأة علقت في أحد أجهزة الجيم

محمد بن مسعود - الدمام - أنقذت الشرطة امرأة عالقة رأسًا على عقب في أحد أجهزة الصالة الرياضية «الجيم» بعد أن تمكنت بطريقة ما من الاتصال برقم الطوارئ باستخدام هاتفها الذكي، إذ وجدت زائرة صالة الألعاب الرياضية -التي عُرفت باسم كريستين فولدز أوهايو- نفسها في مأزق كبير في أثناء التمرين على طاولة مقلوبة.

وتُظهر لقطات الحادث كريستين وهي تبذل قصارى جهدها لرفع الجزء السفلي من جسدها، لكن سرعان ما أدركت أنها عالقة، وبعد ثوانٍ قليلة من المقطع سُمع أنها تتحدث إلى مسؤول الشرطة عن مأزقها، بحسب (timesnownews).

وكان الشخص الوحيد الذي عرفته في صالة الألعاب الرياضية في الساعة 3 صباحًا هو جيسون، لكنه كان في الغرفة الأخرى ولم يستطع سماعها.

وبعد أن فشلت عدة مرات في رفع نفسها، اتصلت كريستين برقم 911 وطلبت المساعدة، وقالت: «أتمنى أن يكون هناك المزيد من الناس في صالة الألعاب الرياضية في الوقت الحالي، لكنني عالقة في هذا الشيء العكسي. لا يمكنني جذب انتباه أي شخص في صالة الألعاب الرياضية، لا أستطيع التنفس جيدًا».

وقرب نهاية الفيديو، شوهد ضابط يقف بجانب الجهاز يساعد كريستين على الخروج منه.