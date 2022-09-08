16 قطعة أثرية مسروقة تعود من أمريكا إلى مصر

محمد بن مسعود - الدمام - نجحت وزارة السياحة والآثار المصرية في استرداد 16 قطعة أثرية مصرية من الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك بالتعاون مع مكتب المدعي العام بنيويورك، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية والجهات المعنية المختلفة بالدولة، الأمر الذي يأتي في إطار الأولوية القصوى التي توليها الدولة المصرية للملف الخاص باسترداد الآثار المصرية المهربة وإعادتها إلى أرض الوطن.

وقال الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار المصرية إن القطع التي تم استردادها كان قد تم تهريبها من البلاد بطريقة غير شرعية، وهو ما أثبتته التحقيقات التي تمت بالولايات المتحدة الأمريكية في ثلاث قضايا مختلفة.

ويأتي من بين القطع المستردة 6 قطع أثرية من متحف المتروبوليتان تمت مصادرتها من قبل مكتب المدعي الأمريكي في مدينة منهاتن بنيويورك في القضية الكبرى التي شملت تهريب عدد من القطع الأثرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، وما زالت التحقيقات مستمرة بها في فرنسا، وتضمنت القطع جزءًا من تابوت خشبي مغطى بطبقة من الجص الملون يصور وجه سيدة، ولوحة من الحجر الجيري عليها نقوش من الكتابة الهيروغليفية ومنظر لتقدمة القرابين، وقطعة من الكتان مزينة برسومات ملونة تحكي قصة عبور البحر الأحمر من سفر الخروج مقسمة إلى خمسة قطع صغيرة، وتمثال من البرونز لرجل راكع على ركبتيه، ومقصورة من الحجر الجيري المزين بنقوش ملونة لشخص يدعى «كيميس» الذي كان يحمل لقب كبير الموسيقيين، ولوحة جنائزية من بورتريهات الفيوم تصور سيدة من العصر الروماني.

كما يأتي من بين القطع المستردة 9 قطع أثرية كانت بحوزة أحد رجال الأعمال الأمريكيين، والتي أثبتت التحقيقات أنه تمت حيازتها بطريقة غير شرعية، إضافة إلى قطعة عملة من الذهب ترجع للعصر البطلمي.