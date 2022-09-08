ألمانيا تضع طائرة تحت تصرف هاري وميجان ماركل

محمد بن مسعود - الدمام - كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن جولة هاري وميجان ماركل الملكية -التي وصفتها بالزائفة في أوروبا- قد تم تمويلها جزئيًا من قبل دافعي الضرائب الألمانيين، بعد أن كُشف عن أن برلين وضعت تحت تصرفهما طائرة Luftwaffe لنقلهم من وإلى دوسلدورف.

وعاد الثنائي إلى فرجمور كوتاج، حيث منزلهما في المملكة المتحدة، إذ من المتوقع أن يقضيا اليوم معًا قبل خطوتهما القادمة في لندن اليوم، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل».

وأشارت الصحيفة إلى أنه دائمًا ما ادّعى دوق ودوقة ساسكس أنهما يكرهان التقاليد الخانقة والقديمة للحياة الملكية، لكن كل شيء عن زيارة هاري وميجان لألمانيا أمس الأول للترويج لألعاب Invictus Games 2023 كان يبدو كأنه جولة ملكية خفيفة.