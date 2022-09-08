محمد بن مسعود - الدمام - كشفت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية أن جولة هاري وميجان ماركل الملكية -التي وصفتها بالزائفة في أوروبا- قد تم تمويلها جزئيًا من قبل دافعي الضرائب الألمانيين، بعد أن كُشف عن أن برلين وضعت تحت تصرفهما طائرة Luftwaffe لنقلهم من وإلى دوسلدورف.
وعاد الثنائي إلى فرجمور كوتاج، حيث منزلهما في المملكة المتحدة، إذ من المتوقع أن يقضيا اليوم معًا قبل خطوتهما القادمة في لندن اليوم، وفقًا لصحيفة «ديلي ميل».
وأشارت الصحيفة إلى أنه دائمًا ما ادّعى دوق ودوقة ساسكس أنهما يكرهان التقاليد الخانقة والقديمة للحياة الملكية، لكن كل شيء عن زيارة هاري وميجان لألمانيا أمس الأول للترويج لألعاب Invictus Games 2023 كان يبدو كأنه جولة ملكية خفيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر ألمانيا تضع طائرة تحت تصرف هاري وميجان ماركل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.