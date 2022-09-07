شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر صحفية تكشف جنسية مدرب الأهلي المصري الجديد وموعد الإعلان والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية مصرية عن جنسية مدرب الأهلي المصري الجديد وسط تكتم شديد من مسئولي الفريق الأحمر، حيث أشار الإعلامي أحمد شوبير منذ لحظات قليلة عن جنسية المدرب القادم للفريق القاهري، والذي من المقرر أن يخوض معسكر أعداد الفريق بهولندا.

وأشار الإعلامي أحمد شوير أن المنافسة ستكون على لقب الدوري المصري الموسم المقبلة برتغالية سويسرية، فى إشارة واضحة إلى إقتراب المدرب السويسري مارسيل كولير لقيادة القلعة الحمراء فى الفترة المقبلة، خاصة أن المدرب لا يقوم بتدريب أي فريق فى الوقت الحالي.

وعاد مرة أخري ليؤكد أنه بشكل نهائي سيكون المدرب القادم سويسري أو إيطالي، وأن الساعات القليلة ستسفر عن أختيار أحد المدربين بشكل كبير فى الفترة الحالية، ولكن شدد على أن الخيارات أنحصرت بين مدربين يحملان الجنسيتين السويسرية والإيطالية ويتم المفاضلة فى الوقت الحالي بينهما.



لاعب الزمالك وأياكس السابق يعلق على المدرب المحتمل

وفى سياق متصل أشار الإعلامي أحمد حسام ميدو نجم الزمالك وأياكس السابق عن أن الأهلي حسم ملف التعاقد مع المدرب الجديد، وأضاف أن الاسم الذي تعاقد معه الفريق كبير فى عالم التدريب، كما أكد أن حسام غالي غضو مجلس إدارة الفريق الأحمر هو من يتناول هذا الملف.



مصدر بالأهلي يؤكد على أن كولير فى الصورة

وعلى الجانب الآخر أكد أحد المصادر المسئولة داخل الفريق القاهري أن إدارة الفريق لم تستقر على المدير الفني حتى الآن، كما أن الأختيار سيتم بعناية فى هذه المرة، مشيرًا على أن المدرب السويسري مارسيل كولير ضمن قائمة الترشيحات.