شكرا لقرائتكم خبر خادم الحرمين يتلقى رسالة من رئيس طاجيكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة خطية، من رئيس جمهورية طاجيكستان إمام علي رحمن، تتعلق بالعلاقات الثنائية الأخوية المتينة والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين، وسبل دعمها وتعزيزها في مختلف المجالات وعلى الأصعدة كافة.

وأعرب رئيس جمهورية طاجيكستان عن دعم بلاده لطلب المملكة استضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض.

وتسلم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، خلال استقباله أمس في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالرياض، وزير خارجية جمهورية طاجيكستان سراج الدين مهر الدين.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جهة ثانية هنأ خادم الحرمين الشريفين، ليز تراس بمناسبة تعيينها رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وأعرب الملك سلمان في برقية عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

كما هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك، في برقية تهنئة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق، اطراد التقدم والازدهار.

وبعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، برقية تهنئة، إلى ليز تراس بمناسبة تعيينها رئيسة للوزراء في المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.

وعبر ولي العهد عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لها، ولشعب المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية الصديق المزيد من التقدم والرقي.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية جايير بولسونارو، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية البرازيل الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.