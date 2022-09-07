إعلان أسماء الفائزين بصورة «في حب مكة»

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وشهدت المسابقة العديد من المشاركات من داخل وخارج المملكة وصلت لأكثر من 400 مشاركة ضمن مسارات المسابقة الثلاثة؛ ممثلة في المعالم والأماكن التاريخية، الحياة في مكة، والروحانيات.يشار إلى أن لجنة تحكيم المسابقة المكونة من الفنان رئيس لجنة التصوير الضوئي بثقافة وفنون جدة عمر النهدي، وعضوية كل من الفنانين رجا الذبياني وعلي المرحبي، وخبراء وأعضاء لجنة التصوير الضوئي بالجمعية، كانت رشحت 6 صور من مجموع المسارات الثلاثة للانتقال للمرحلة النهائية لتصويت الجمهور، حيث يجري تحديد ثلاثة فائزين بناء على العدد الأكبر من الإعجابات عبر حساب وجهة مسار على منصة تويتر.
ودعما للمشاركين الآخرين جرى تكريمهم في الحفل وحصلوا على جائزة قيمتها 5 آلاف ريال لكل منهم.
يذكر أن مسابقة (صورة #في_حب_مكة) تعد ثاني مبادرات وجهة مسار المجتمعية لهذا العام 2022 التي تأتي امتدادا لسعيها في دعم الحراك الإبداعي، بعد نجاح المسابقة التي أطلقتها مسار في رمضان بالتعاون مع منصة أدب لتوظيف الإبداع الشعري في حب مكة من الشعراء ومتذوقي الأدب.
الفائزون بالجائزة:
- الفنان سلطان العتيبي، المرتبة الأولى ومقدارها 30 ألف ريال
- الفنان محمد الشريف، جائزة مقدارها 20 ألف ريال
- الفنان حسن أحمد، جائزة المرتبة الثالثة ومقدارها 10 آلاف ريال
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