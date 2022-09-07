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إعلان أسماء الفائزين بصورة «في حب مكة»

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة مسار، بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عن الصور الفائزة بالنسخة الأولى لمسابقة (صورة #في_حب_مكة للتصوير الفوتوغرافي)، التي تهدف إلى تعزيز البعد الجمالي والبصري لمكة المكرمة بمشاركة المصورين والمهتمين بهذا المجال، إضافة إلى دعم الحراك الإبداعي والمجتمع الفني وتوظيف إبداعاتهم المرئية للتعبير عن حب مكة. وجرى تسليم الجوائز الخاصة بالمسابقة في احتفالية أقيمت في مقر الشركة بهذه المناسبة.

وشهدت المسابقة العديد من المشاركات من داخل وخارج المملكة وصلت لأكثر من 400 مشاركة ضمن مسارات المسابقة الثلاثة؛ ممثلة في المعالم والأماكن التاريخية، الحياة في مكة، والروحانيات.

يشار إلى أن لجنة تحكيم المسابقة المكونة من الفنان رئيس لجنة التصوير الضوئي بثقافة وفنون جدة عمر النهدي، وعضوية كل من الفنانين رجا الذبياني وعلي المرحبي، وخبراء وأعضاء لجنة التصوير الضوئي بالجمعية، كانت رشحت 6 صور من مجموع المسارات الثلاثة للانتقال للمرحلة النهائية لتصويت الجمهور، حيث يجري تحديد ثلاثة فائزين بناء على العدد الأكبر من الإعجابات عبر حساب وجهة مسار على منصة تويتر.

ودعما للمشاركين الآخرين جرى تكريمهم في الحفل وحصلوا على جائزة قيمتها 5 آلاف ريال لكل منهم.

يذكر أن مسابقة (صورة #في_حب_مكة) تعد ثاني مبادرات وجهة مسار المجتمعية لهذا العام 2022 التي تأتي امتدادا لسعيها في دعم الحراك الإبداعي، بعد نجاح المسابقة التي أطلقتها مسار في رمضان بالتعاون مع منصة أدب لتوظيف الإبداع الشعري في حب مكة من الشعراء ومتذوقي الأدب.

الفائزون بالجائزة:


  • الفنان سلطان العتيبي، المرتبة الأولى ومقدارها 30 ألف ريال
  • الفنان محمد الشريف، جائزة مقدارها 20 ألف ريال
  • الفنان حسن أحمد، جائزة المرتبة الثالثة ومقدارها 10 آلاف ريال

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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