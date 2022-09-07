شكرا لقرائتكم خبر إعلان أسماء الفائزين بصورة «في حب مكة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار، المالك والمطور لوجهة مسار، بالتعاون مع الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون عن الصور الفائزة بالنسخة الأولى لمسابقة (صورة #في_حب_مكة للتصوير الفوتوغرافي)، التي تهدف إلى تعزيز البعد الجمالي والبصري لمكة المكرمة بمشاركة المصورين والمهتمين بهذا المجال، إضافة إلى دعم الحراك الإبداعي والمجتمع الفني وتوظيف إبداعاتهم المرئية للتعبير عن حب مكة. وجرى تسليم الجوائز الخاصة بالمسابقة في احتفالية أقيمت في مقر الشركة بهذه المناسبة.

وشهدت المسابقة العديد من المشاركات من داخل وخارج المملكة وصلت لأكثر من 400 مشاركة ضمن مسارات المسابقة الثلاثة؛ ممثلة في المعالم والأماكن التاريخية، الحياة في مكة، والروحانيات.

يشار إلى أن لجنة تحكيم المسابقة المكونة من الفنان رئيس لجنة التصوير الضوئي بثقافة وفنون جدة عمر النهدي، وعضوية كل من الفنانين رجا الذبياني وعلي المرحبي، وخبراء وأعضاء لجنة التصوير الضوئي بالجمعية، كانت رشحت 6 صور من مجموع المسارات الثلاثة للانتقال للمرحلة النهائية لتصويت الجمهور، حيث يجري تحديد ثلاثة فائزين بناء على العدد الأكبر من الإعجابات عبر حساب وجهة مسار على منصة تويتر.

ودعما للمشاركين الآخرين جرى تكريمهم في الحفل وحصلوا على جائزة قيمتها 5 آلاف ريال لكل منهم.

يذكر أن مسابقة (صورة #في_حب_مكة) تعد ثاني مبادرات وجهة مسار المجتمعية لهذا العام 2022 التي تأتي امتدادا لسعيها في دعم الحراك الإبداعي، بعد نجاح المسابقة التي أطلقتها مسار في رمضان بالتعاون مع منصة أدب لتوظيف الإبداع الشعري في حب مكة من الشعراء ومتذوقي الأدب.

الفائزون بالجائزة:

