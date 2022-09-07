اخبار الخليج – مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية يستقبل نائب وزير خارجية ماليزيا

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مستشار جلالة الملك للشؤون الدبلوماسية، بمكتبه بقصر القضيبية اليوم، سعادة السيد قمر الدين جعفر نائب وزير خارجية ماليزيا خلال زيارته للمملكة.

ورحب معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة بسعادة السيد قمر الدين جعفر، مشيدًا معاليه بتميز علاقات الصداقة التي تربط بين مملكة البحرين وماليزيا، وما يشهده من تعاون مستمر بين البلدين الصديقين على المستويات كافة، وبما يعزز مصالحهما المشتركة.

ومن جهته؛ أعرب سعادة السيد قمر الدين جعفر عن اعتزازه بلقاء معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة، مؤكداً حرص بلاده على توطيد العلاقات مع مملكة البحرين في مختلف الأصعدة.

كما جرى خلال الاجتماع، تبادل وجهات النظر حول آخر التطورات والمستجدات الحاصلة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك.