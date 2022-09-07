196 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية في 24 ساعة

ارتكبت قوى التحالف ومرتزقتها 196 خرقاً جديداً للهدنة الإنسانية والعسكرية، خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأوضح مصدر عسكري أن خروقات التحالف تمثلت في 60 خرقاً بتحليق للطيران الاستطلاعي المسلح والتجسسي في أجواء محافظات مأرب، تعز، حجة، الجوف، صعدة، الحديدة، الضالع، البيضاء وجبهات الحدود.
وأشار المصدر إلى رصد خرق بتسلل مجموعة من مرتزقة التحالف باتجاه مواقع الجيش واللجان الشعبية في مقبنة بمحافظة تعز.
وبين المصدر أنه تم تسجيل خرقين باستحداث مرتزقة التحالف تحصينات بجوار عمارة سلمان بالشرقية في محافظة تعز وفي غرب الهناجر بمنطقة الجبلية في مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.
ولفت المصدر إلى أن قوى التحالف ارتكبت تسعة خروقات بضربات جوية للطيران الاستطلاعي المسلح على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان في صبيرة وميمنتها وعلى رتب ومربع روح الله في باب غلق بمحافظة الضالع وفي شمال حيس بمحافظة الحديدة.
وأكد المصدر رصد 77 خروقات بإطلاق نار على منازل المواطنين ومواقع الجيش واللجان الشعبية في محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الضالع، الحديدة وجبهات الحدود.
وأفاد المصدر بتسجيل 47 خرقاً بقصف مدفعي للمرتزقة، على محافظات مأرب، تعز، حجة، صعدة، الحديدة، حيث استهدف قصف مدفعي مكثف، مواقع الجيش واللجان في البلق الشرقي وملعاء والكسارة في محافظة مأرب، كما استهدف قصف مدفعي، مواقع الجيش واللجان في المزرق وحرض بمحافظة حجة، وفي الملاحيظ والمدافن بمحافظة صعدة.
وذكر المصدر، أن قصفاً مدفعياً مكثفاً للمرتزقة استهدف مواقع الجيش واللجان الشعبية في منطقة الجبلية بمديرية التحيتا وباتجاه شمال وجنوب وشمال شرق حيس بمحافظة الحديدة وعلى مواقع الجيش واللجان في الأحطوب والصلوب بمحافظة تعز.
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