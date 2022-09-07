محمد بن مسعود - الدمام - الميثاق نت: –

أصدرت وزارة الثروة السمكية قراراً بحظر استخدام أو تداول معدات الاصطياد المخالفة واستبدالها بقياسات قانونية لفتحات شباك المكابر. أصدرت وزارة الثروة السمكية قراراً بحظر استخدام أو تداول معدات الاصطياد المخالفة واستبدالها بقياسات قانونية لفتحات شباك المكابر. وشدد تعميم صادر عن وزير الثروة السمكية لرئيس الهيئة العامة للمصائد السمكية في البحر الأحمر على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحظر استخدام شباك المكابر مع الإنارة ضيقة الفتحات التي تبلغ فتحة العين 1 – 1.5 سنتيمتراً لما لاستخدام الشباك مع الانارة من أثر تدميري على استدامة الصيد في البحر الأحمر. ووجه بإجراء حملة تفتيش على محلات ومخازن تجار معدات الاصطياد ومصادرة الكميات الموجودة لديهم من الشباك المخالفة للقانون.

كانت هذه تفاصيل خبر حظر ومصادرة معدات الاصطياد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.