الثروة السمكية تدين اختطاف مرتزقة العدو 3 صيادين

أدانت وزارة الثروة السمكية، انتهاكات التحالف ومرتزقته بحق الصيادين اليمنيين.
وأشارت الوزارة في بيان لها، إلى أن مرتزقة التحالف اختطفوا صباح اليوم الأربعاء، 3 صيادين من أبناء بحيص بمديرية ميدي، أثناء ممارستهم الاصطياد في المياه الإقليمية اليمنية.
وأكد البيان استمرار التحالف في استهداف الصيادين واختطافهم وتضييق الخناق عليهم منذ بداية التحالف على اليمن.
وحملت وزارة الثروة السمكية الأمم المتحدة ومنظماتها مسؤولية الصمت تجاه الممارسات الإرهابية والانتهاكات التي ترتكبها دول التحالف ومرتزقتها بحق الصيادين اليمنيين.
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