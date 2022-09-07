الخارجية تحذّر من إبرام إتفاقيات نفطية في المناطق المحتلة

قال مصدر مسؤول في وزارة الخارجية: “إن الوزارة بعثت رسائل إلى كافة وزارات خارجية الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، أكدت فيها أن أي اتفاقيات أو مشاريع تقوم بها دول التحالف أو الحكومة الموالية له تُعد باطلة ولاغية، وليس لها أي صفة قانونية”.

وأضاف المصدر أن “عدم قانونية تلك الاتفاقية تكمن في أن الجمهورية اليمنية تتعرض لعدوان عسكري وحصار شامل منذ 26 مارس 2015م”.

ولفت المصدر إلى أن الرسائل أكدت أن “بعض ما تقوم به الشركات النفطية من إجراءات تقع ضمن نطاق الجمهورية اليمنية تعد مخالفة للقوانين، ما سيضطر حكومة الإنقاذ الوطني إلى اتخاذ جميع الإجراءات القانونية، سواء في الوقت الحالي أو في مرحلة ما بعد التحالف”.

وحسب وكالة الانباء اليمنية (سبأ) فقد اختتم المصدر تصريحه بالتأكيد على أن المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ معنيان بالدفاع عن حقوق وثروات الشعب اليمني بكافة الأشكال والسُبل.