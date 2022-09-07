مصر تسجل أول إصابة بجدري القرود

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات
أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، أنه ثبتت إصابة مواطن مصري بفيروس جدري القرود، حيث تم اكتشاف إصابته من خلال إجراءات الترصد الوبائي التي تقوم بها الوزارة وتم عزله في أحد المستشفيات المخصصة للعزل، وفق ما نقلت عنها صحيفة “الأهرام”.
وأوضحت الوزارة أن المريض يبلغ من العمر 42 عاما وهو من الحاصلين على الإقامة بأحد الدول الأوربية والمترددين عليها، مؤكدة أن المريض حالته العامة مستقرة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الصحية والوقائية مع مخالطيه وفقا لبروتوكولات العلاج والمتابعة التي أقرتها منظمة الصحة العال
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