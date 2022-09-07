د.المالكي: إتقان دراسة الحالة مؤشر نجاح علاج الإدمان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_الرياض

يقيم مركز تعارفوا للإرشاد الأسري ورشة “دراسة الحالة في مجال إدمان المخدرات” التي ستقام غدا الخميس 12-2-1443 الموافق 8-9-2022، عبر منصة “زووم” من الساعة السابعة مساء وحتى الساعة التاسعة مساء.

وأوضح مقدم الورشة الدكتور مسفر المالكي المستشار الأسري بمركز تعارفوا والمشرف على وحدة احتواء بالمركز أن الورشة تهدف إلى بيان مهارات توظيف “CBT” في عمليات دراسة الحالة ومهارات صياغة العبارة التشخيصية الاكلنيكية ومهارات صياغة أهداف الخطة العلاجية، بالإضافة إلى مناقشة المشاركين حول مقياس شدة الإدمان وأهميته في مجال دراسة حالات الإدمان.

وقال الدكتور مسفر المالكي إن ورشة دراسة الحالة في مجال إدمان المخدرات تستهدف الممارسين المهنيين في علاج إدمان وتعاطي المخدرات والمختصين في علم النفس والخدمة الاجتماعية وعلم الاجتماع وإرشاد تعافي، مؤكدا على أهمية دراسة الحالة في مجال إدمان المخدرات حيث إنها الوعاء الأولي لجمع البيانات وتحليلها والعوامل المؤثرة في الشخصية أو الشخصيات من العينات في مجال البحث والدراسة والتطبيق، مضيفا أن دراسة الحال تسهل للممارسين المهنيين والمختصين طرق العلاج وتصور مراحله الزمنية.

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يذكر أن مركز تعارفوا خصص الرابط الإلكتروني https://forms.gle/S4mu7HtmtdBE2fbB7 للتسجيل والمشاركة في الحضور والتفاعل.