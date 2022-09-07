أمير القصيم يؤكد أن مبادرة خراف النخيل وجدت تجاوباً من قبل المزارعين بالمنطقة

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس
أكد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، أن مبادرة خراف النخيل التي انطلقت من إمارة المنطقة ، وجدت تجاوباً كبيراً من قبل المزارعين، لتفعيل وتوطين الأيدي العاملة لخراف النخيل للاستغناء عن الأيدي العاملة الأجنبية وهذا أكبر مكسب لإيجاد فرص العمل لشباب الوطن .
جاء ذلك بعد أن رعى سمو أمير القصيم – اليوم – مسابقة خراف النخيل بمزرعة إبراهيم الحماد بمحافظة رياض الخبراء ، يرافقه وكيل إمارة المنطقة الدكتور عبدالرحمن الوزان ، وأمين المنطقة المهندس محمد المجلي والوكيل المساعد للشؤون التنموية بإمارة المنطقة عسم الرمضي ومحافظ رياض الخبراء فهد السلطان .
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وأشار سمو أمير القصيم بأنه سعيد بتفاعل المزارعين مع مبادرة خراف النخيل لفسح المجال أمام الشباب لتدريبهم على خراف النخيل ، لافتاً بأن المنطقة تزخر بآلاف المزارع والنخيل التي تتيح فرص العمل للشباب للاستفادة من تجارة التمور ، مقدماً شكره لإبراهيم الحماد ولكل مزارع أتاح الفرص للشباب للعمل في هذه المهنة المشرّفة.
كما دعا سموه الشباب أن يستفيدوا من هذه الفرصة كون لدينا كنوز من الفرص الوظيفية في التمور ، مقدما شكره لمحافظ رياض الخبراء وبلدية رياض الخبراء على جهودهم الكبيرة في هذه المحافظة.
وكان سمو أمير القصيم قد اطلع على الجهود المبذولة في مبادرة خراف النخيل في مزرعة إبراهيم الحماد بمحافظة رياض الخبراء التي تهدف لاستقطاب الشباب للعمل في إنتاج التمور من خرافها والاهتمام بمنتجاتها ، حيث تجاوز عدد المشاركين ٣٠ مشاركا.
كما شاهد سموه مشاركة الأسر في تعبئة وتغليف منتجات التمور، وصناعتها التحويلية، بالتعاون مع اللجنة النسائية التنموية بإمارة القصيم ، من خلال توفير أركان للأسر المنتجة سعياً لتطوير جهود الأسر في الصناعات التحويلية المرتبطة بالتمور والنخيل.
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