اخبار الخليج – رئيس قطاع حقوق الإنسان تستقبل مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة خارجية الإمارات

محمد بن مسعود - الدمام - في إطار العلاقات الأخوية الوطيدة والمتميزة بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة استقبلت سعادة السفير الدكتورة أروى حسن السيد، رئيس قطاع حقوق الإنسان بوزارة الخارجية، في مقر الوزارة اليوم، سعادة السيد سعيد راشد الحبسي، مدير إدارة حقوق الإنسان بوزارة الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له.

وجرى خلال اللقاء، استعراض تجربة مملكة البحرين في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان للأعوام (2022-2026)، والآلية التي عملت عليها اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان برئاسة وزارة الخارجية في إعداد الخطة، وذلك بالتماشي مع مبدأ الشراكة بين جميع أصحاب المصلحة من مختلف الجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني في المملكة والمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان.

كما تم خلال اللقاء، مناقشة المحاور الرئيسية للخطة الوطنية لحقوق الإنسان، وما تضمنته من أهداف رئيسية وأهداف فرعية ومشاريع سيتم العمل على تنفيذها خلال الخمس سنوات المقبلة.

ونوه الجانبان خلال اللقاء بما حققه البلدان الشقيقان من انجازات مهمة في مجال حماية وتعزيز حقوق الانسان، وتم التأكيد على أهمية تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال لما من شأنه تحقيق الأهداف المرجوة لتكريس مبادئ حقوق الانسان في البلدين.