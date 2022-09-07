“النصر” يستعد لمواجهة “ضمك” بمناورة

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واصل فريق النصر، مساء اليوم الأربعاء، تدريباته اليومية؛ استعدادًا لمواجهة نظيره ضمك مساء اليوم السبت المقبل في مرسول بارك. وبدأ المران بجوانب لياقية ثم جري بسرعات مختلفة وتلاها تدريبات تكيتيكة. وأختتم المران بمناورة على منتصف الملعب ثم تناول اللاعبون العشاء بمقر النادي.

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