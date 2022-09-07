سياسي / المُمَثِّلُ الأممي في الصومال يؤكدُ تَأَثُّرَ 7.8 ملايين صومالي بموجة الجفاف التي تشهدها البلاد

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نيويورك 11 صفر 1444 هـ الموافق 7 سبتمبر 2022 م واسأكدَ ممثِّلُ الأمين العام للأمم المتحدة الخاص في الصومال جيمس سوان، أن الصومال يواجهُ كارثةً إنسانيةً، إذْ تَأَثَّرَ حوالي 7.8 ملايين صومالي- أي ما يقرب من نصف سكان البلاد – بأشد موجة جفاف تشهدها البلاد خلال أربعة عقود.وأشار سوان – لدى إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم- إلى أن موجة الجفاف تفاقمت بسبب العوامل المناخية، محذِّراً من أن مناطق من البلاد تواجهُ خطر المجاعة، مع احتجاب الأمطار للموسم الرابع على التوالي.ولفت الانتباه إلى أن المنظمات الإنسانية ضاعفت عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم بالمساعدات، بمقدار أربع مرات، ليصل العدد إلى 5.3 ملايين شخص منذ يناير.ودعا جميعَ الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما دعا المانحين إلى زيادة التمويل اللازم.//انتهى//22:56ت م0211

www.spa.gov.sa/2382354