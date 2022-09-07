سياسي / المُمَثِّلُ الأممي في الصومال يؤكدُ تَأَثُّرَ 7.8 ملايين صومالي بموجة الجفاف التي تشهدها البلاد

︎
.
نيويورك 11 صفر 1444 هـ الموافق 7 سبتمبر 2022 م واس
أكدَ ممثِّلُ الأمين العام للأمم المتحدة الخاص في الصومال جيمس سوان، أن الصومال يواجهُ كارثةً إنسانيةً، إذْ تَأَثَّرَ حوالي 7.8 ملايين صومالي- أي ما يقرب من نصف سكان البلاد – بأشد موجة جفاف تشهدها البلاد خلال أربعة عقود.
وأشار سوان – لدى إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم- إلى أن موجة الجفاف تفاقمت بسبب العوامل المناخية، محذِّراً من أن مناطق من البلاد تواجهُ خطر المجاعة، مع احتجاب الأمطار للموسم الرابع على التوالي.
ولفت الانتباه إلى أن المنظمات الإنسانية ضاعفت عدد الأشخاص الذين تم الوصول إليهم بالمساعدات، بمقدار أربع مرات، ليصل العدد إلى 5.3 ملايين شخص منذ يناير.
ودعا جميعَ الأطراف إلى تسهيل وصول المساعدات الإنسانية، كما دعا المانحين إلى زيادة التمويل اللازم.
//انتهى//
22:56ت م
0211
www.spa.gov.sa/2382354
● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري .
Source spa.gov
كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / المُمَثِّلُ الأممي في الصومال يؤكدُ تَأَثُّرَ 7.8 ملايين صومالي بموجة الجفاف التي تشهدها البلاد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.