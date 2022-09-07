بمناسبة كأس العالم .. “الخطوط السعودية” تتيح إجراء الحجوزات لرحلاتها الترددية من الدوحة وإليها

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بدأت الخطوط السعودية إتاحة الحجوزات والمبيعات للرحلات الترددية التي تربط المملكة بقطر خلال فترة إقامة بطولة كأس العالم 2022؛ وذلك عبر الصفحة التي خصصت بموقعها الإلكتروني.

وتُعد الرحلات الترددية ضمن الاتفاقية التي أبرمتها “السعودية” مؤخراً مع الخطوط القطرية، ويتم بموجبها توفير تجربة سفر سهلة وميسرة لحضور مباريات كأس العالم القادمة دعماً لجمهور المنتخب السعودي وكل محبي كرة القدم.

وتهدف الرحلات الترددية إلى تشجيع السياحة في المملكة، حيث سيتمكن الجمهور الرياضي من الوصول إلى الدوحة عبر مطارات المملكة في كل من: الرياض، وجدة، والدمام، إلى جانب استقطاب عدد من الجماهير الموجودة في قطر لزيارة المملكة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى تيسير حضور المباريات للجمهور السعودي والمقيمين في المملكة عبر هذه الرحلات اليومية الترددية.

وتواصل الخطوط السعودية تنفيذ حملتها، والتي انطلقت منذ بداية شهر أغسطس الماضي، مستهدفة المشجعين من الدول المشاركة في البطولة وتصل إليها رحلاتها وهي: بريطانيا، فرنسا، هولندا، ألمانيا، إسبانيا، سويسرا، وكوريا الجنوبية، حيث يتم توجيههم إلى الصفحة المقصودة لحجز رحلاتهم وإنهاء كافة الإجراءات، إلى جانب عرض محتوى خاص لضيوف تلك الدول.

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Source akhbaar24

