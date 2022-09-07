الأولى من نوعها في مصر.. استشاري سعودي يجري عملية زراعة حالبين بالمنظار على هامش مؤتمر متخصص

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أجرى أستاذ واستشاري المسالك البولية للأطفال في كلية الطب والمدينة الطبية بجامعة الملك سعود الدكتور حمدان الحازمي، عملية زراعة حالبين بالمنظار الجراحي البطني من داخل المثانة؛ وذلك على هامش ورشة العمل المصاحبة لمؤتمر لقسم المسالك البولية بجامعة طنطا بمصر.

وقال الحازمي، إن العملية، التي تعد الأولى من نوعها في مصر، تعد من العمليات الدقيقة، حيث بدأ إجراؤها في المملكة عام 2017، مؤكداً أنه تم نقل العملية التي أجريت بمصر في بث مباشر للمشاركين في ورشة العمل المصاحبة للمؤتمر.

وأوضح أنه تم استخدام المنظار الجراحي البطني من داخل المثانة، والذي يتميز عن الشق الجراحي بفتحات صغيرة جداً وبدقة عالية ومستوى وضوح كبير، بالإضافة إلى قلة الشعور بالألم والحاجة إلى مسكنات قوية مع السرعة في فترة النقاهة بعد العملية، وقصر الإقامة في المستشفى، كما أن الندب الجراحية في مكان العملية تختفي مع مرور الوقت، وتصل نسب نجاحها إلى 95 %.

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Source akhbaar24

