“الفتح” يفتح صفحة “الطائي” مبكرًا

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استأنف فريق الفتح تدريباته مساء اليوم الأربعاء على ملعب النادي الرديف بالأحساء بعد الإجازة التي منحها المدير الفني اليوناني السيد دونيس للاعبين لمدة يومين عقب مواجهة الهلال.
وبدأ المدير الفني الإعداد لمواجهة الطائي الأربعاء المقبل على ملعب استاد الأمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي بحائل ضمن الجولة الرابعة لدوري روشن.
وانطلقت التدريبات بالجوانب اللياقية من خلال الجري حول الملعب والقفز على الحواجز والأقماع، بعدها عمد دونيس على تطبيق تدريبات تكتيكية متنوعة ثم أجرى مناورة طبق من خلالها العديد من الخطط الفنية، وركز خلال المناورة على اللعب السريع من لمستين.
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Source akhbaar24
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