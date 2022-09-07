عام / الأمم المتحدة وبرنامج الأغذية العالمي يطلقان برنامجاً مشتركاً لتعزيز المرونة والتماسك الاجتماعي بدارفور

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الخرطوم 11 صفر 1444 هـ الموافق 7 سبتمبر 2022 م واس

أطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف” وبرنامج الأغذية العالمي برنامجاً مشتركاً اليوم لتعزيز المرونة والتماسك الاجتماعي بين المجتمعات في دارفور.

ويهدف البرنامج إلى تقديم حلول طويلة المدى لمعالجة العوامل الأساسية التي تعيق السلام والاستقرار والتنمية لنحو 300 ألف شخص لجنوب ووسط وشمال دارفور الذين تضرروا بسبب النزاعات والتغيُّر المناخي والكوارث الطبيعية والركود الاقتصادي.

//انتهى//

22:55ت م

0210 الخرطوم 11 صفر 1444 هـ الموافق 7 سبتمبر 2022 م واسأطلقت منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونسيف” وبرنامج الأغذية العالمي برنامجاً مشتركاً اليوم لتعزيز المرونة والتماسك الاجتماعي بين المجتمعات في دارفور.ويهدف البرنامج إلى تقديم حلول طويلة المدى لمعالجة العوامل الأساسية التي تعيق السلام والاستقرار والتنمية لنحو 300 ألف شخص لجنوب ووسط وشمال دارفور الذين تضرروا بسبب النزاعات والتغيُّر المناخي والكوارث الطبيعية والركود الاقتصادي.//انتهى//22:55ت م0210 www.spa.gov.sa/2382353 ● تنويه لزوار الموقع (الجدد) :- يمكنك الإشتراك بالأخبار عبر الواتساب مجاناً انقر هنا ليصلك كل ماهو جديد و حصري . Source spa.gov





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