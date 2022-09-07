“الشباب” يستعد لمواجهة “الطائي” بتمارين ترفيهية وتكتيكية

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أختتم فريق الشباب، مساء اليوم (الأربعاء) تدريباته اليومية؛ استعدادًا لمواجهة نظيره الطائي.
وبدأ التدريب بتمارين إحماء وتسخين ولياقية خفيفة ثم تمارين ترفيهية بقيادة المدير الفني مورينو.
وأختتمت التدريبات بتمارين تكتيكية خفيفة في منصف الملعب اطمأن من خلالها المدرب على جاهزية اللاعبين للقاء.
ويستعد الشباب لمواجهة نظيره الطائي، مساء يوم غد الخميس ضمن منافسات الجولة الثالثة من دوري روشن.
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Source akhbaar24
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