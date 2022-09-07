إلزام الحلاقين بأدوات المرة الواحدة

وأكد المتحدث الرسمي في أمانة الأحساء خالد بوشل لـ«دوت الخليج»، عقب تناقل مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي، بثها عامل وافد، يستعرض مخاطر استخدام مكينة «التنعيم» عند استعمالها للعديد من المرتادين، أن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، حرصت على صحة وسلامة الفرد والمجتمع من خلال ضمان حصوله على خدمة العناية الشخصية في مثل تلك المنشآت، تحت إجراءات رقابية دورية، هدفها التأكد من مدى مطابقتها للأنظمة والتعليمات، التي بدورها تمنع انتقال الأمراض، وذلك بإلزام المنشآت المقدمة للخدمة بتوفير الوسائل المناسبة ذات الفاعلية في تعقيم أدوات ومعدات الحلاقة، ومن بينها: أجهزة لإجراء التعقيم الحراري الرطب والجاف، وأجهزة الأشعة الفوق البنفسجية.
وأضاف، أنه وفقًا للمواصفات القياسية المعتمدة، وهو ما تعمل عليه الإدارة العامة لصحة البيئة بأمانة الأحساء في برنامجها (وقاية) للتأكد من كفاءة هذه الأجهزة في التعقيم.
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