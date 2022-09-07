نزاهة تحقق مع 1023 متهما في 9 أشهر

باشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد عددا من القضايا الجنائية والإدارية خلال الـ3 أشهر الماضية (ذو القعدة، وذو الحجة 1443، ومحرم 1444)، إذ قامت بـ11200 جولة رقابية، و482 تحقيقا، وأوقفت 202 متهم، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة. وتعد أبرز جرائم الفساد المالي والإداري التي تمت هي: الرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي وغسل الأموال والتزوير، والتي تمت خلال الشهرين الماضيين، وذلك في الجهات الحكومية: الداخلية والصحة والعدل والتعليم والشؤون البلدية والقروية والإسكان وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

6 أشهر مضت

وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد قامت خلال ستة أشهر سابقة (جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال 1443)، بعدد كبير من الجولات الميدانية والتحقيقات والإيقافات، بلغت 27354 جولة رقابية، و2427 تحقيقا، وأوقفت821 متهما، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة. 9 أشهر مضت

وتكون هيئة الرقابة والفساد باشرت خلال الـ9 أشهر الماضية (جمادى الأولى وجمادى الثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة 1443 ومحرم 1444)، 38554 جولة رقابية، 2909 تحقيقات، 1023 موقوفا.

مكافحة الفساد

وتعنى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالعمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد وجمع البيانات وإعداد الإحصاءات في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة، كما تعمل على تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في التخطيط والمراقبة.