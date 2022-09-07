نزاهة تحقق مع 1023 متهما في 9 أشهر

6 أشهر مضت
وكانت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد قد قامت خلال ستة أشهر سابقة (جمادى الأولى، جمادى الثانية، رجب، شعبان، رمضان، شوال 1443)، بعدد كبير من الجولات الميدانية والتحقيقات والإيقافات، بلغت 27354 جولة رقابية، و2427 تحقيقا، وأوقفت821 متهما، منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة. 9 أشهر مضت
وتكون هيئة الرقابة والفساد باشرت خلال الـ9 أشهر الماضية (جمادى الأولى وجمادى الثانية ورجب وشعبان ورمضان وشوال وذو القعدة وذو الحجة 1443 ومحرم 1444)، 38554 جولة رقابية، 2909 تحقيقات، 1023 موقوفا.
مكافحة الفساد
وتعنى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بالعمل على حماية النزاهة ومكافحة الفساد وجمع البيانات وإعداد الإحصاءات في الأجهزة المشمولة باختصاصات الهيئة، كما تعمل على تنسيق جهود القطاعين العام والخاص في التخطيط والمراقبة.
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