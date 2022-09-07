كافل تدعم أيتام مكة دراسيا

وبلغ عدد كوبونات الكسوة 2200 كوبون بقيمة 374.000 ألف ريال، بينما بلغ عدد كوبونات الحقيبة المدرسية 2200 كوبون أيضا بقيمة 600.000 ألف ريال، بإجمالي 4.400 كوبون وبقيمة إجمالية 974.000 ريال.
من جانبه أكد الأمين العام لمؤسسة كافل لرعاية الأيتام بمنطقة مكة المكرمة الشيخ، الدكتور عبدالعزيز الفايز، على اهتمام كافل بالخدمات والبرامج التعليمية، وتذليل كافة الصعوبات، من حيث تسخير الاحتياجات التربوية والتعليمية كافة، بما يحقق النتائج الإيجابية ويسهم في رصدهم لأعلى الدرجات العلمية في مختلف المراحل الدراسية.
وأشار إلى أن برنامجي الكسوة والحقيبة المدرسية يأتيان امتدادا للبرامج التعليمية الأخرى المقدمة للمستفيدين، ومنها برنامج «فرحة العودة للمدارس» لطلاب مرحلتي الثانوية والمتوسطة، والذي يهدف إلى تهيئة الأبناء نفسيا وذهنينا لرفع مستوى الطموح الدراسي لديهم، مقدما شكره وتقديره لكل من ساهم وعمل على إنجاح البرنامج، سائلاً المولى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
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