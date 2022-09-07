51 ألف متدرب ومتدربة بالتقني

أكد المتحدث الرسمي في المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني فهد مناحي العتيبي لـ«دوت الخليج»، أن المؤسسة، تنفذ خطة للتوسع سنويًا في تقديم برامج التدريب التقني والمهني لأبناء وبنات دوت الخليج مع تطبيق أعلى معايير الجودة في البرامج التدريبية المقدمة بالمنشآت التدريبية، موضحًا أنه خلال الفصل الأول لهذا العام ارتفع عدد المقبولين إلى (51461) متدربًا ومتدربة، مقارنة بـ (49211) بالفصل الأول من العام الماضي، وأن القبول لهذا العام سيكون على 3 فصول، وليس فصلين كالعام الماضي، لافتًا إلى أن عدد خريجي الكليات والمعاهد التابعة للمؤسسة العام الماضي 1443 (57341) خريجًا وخريجة.

وكانت المؤسسة، أطلقت في كلياتها التقنية مبادرة «رافد»، التي تهدف إلى تيسير وتسريع الانضمام المبكر للمتدربين والمتدربات لسوق العمل، تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية للمؤسسة ومواكبة للتجارب الدولية في مجال التدريب لتنمية المهارات الوظيفية وتعزيز فرص العمل بعد التخرج، وتُعد من المبادرات المهمة خلال العام التدريبي الحالي، لدعم وتسهيل انتقال المتدربين من مقاعد التدريب إلى سوق العمل مباشرة عبر أنماط عمل مرنة وغير تقليدية وداعمة للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة حاليًا، ما يسهم برفع مستوى المهارات لدخول سوق العمل أثناء التدريب، حيث سيسهم ذلك في تعزيز تنافسية الخريجين في سوق العمل ويوفر لهم فرص عمل غنية ومتنوعة بعد التخرج.