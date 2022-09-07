51 ألف متدرب ومتدربة بالتقني

وكانت المؤسسة، أطلقت في كلياتها التقنية مبادرة «رافد»، التي تهدف إلى تيسير وتسريع الانضمام المبكر للمتدربين والمتدربات لسوق العمل، تحقيقًا للأهداف الاستراتيجية للمؤسسة ومواكبة للتجارب الدولية في مجال التدريب لتنمية المهارات الوظيفية وتعزيز فرص العمل بعد التخرج، وتُعد من المبادرات المهمة خلال العام التدريبي الحالي، لدعم وتسهيل انتقال المتدربين من مقاعد التدريب إلى سوق العمل مباشرة عبر أنماط عمل مرنة وغير تقليدية وداعمة للتحول الاقتصادي الذي تشهده المملكة حاليًا، ما يسهم برفع مستوى المهارات لدخول سوق العمل أثناء التدريب، حيث سيسهم ذلك في تعزيز تنافسية الخريجين في سوق العمل ويوفر لهم فرص عمل غنية ومتنوعة بعد التخرج.
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